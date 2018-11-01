В НСЖУ сообщили о чрезвычайной ситуации с физической безопасностью журналистов в Украине

Национальный союз журналистов Украины за 9 месяцев этого года зафиксировал 64 инцидента, во время которых была применена физическая сила к журналистам.

Ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил во время общественных слушаний.

"Ситуация с физической безопасностью журналистов в Украине чрезвычайная. Это подтверждает индекс физической безопасности журналистов Украины", - сказал он.

По его словам, НСЖУ за 9 месяцев этого года зафиксировала 64 инцидента, во время которых была применена физическая сила к журналистам.

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«И в целом с начала 2017 года нами зафиксировано 143 инцидента применения силы к журналистам», - добавил Томиленко.

По его словам, из этих 143 дел только 14 (10%) рассматриваются в судах.

Также председатель НСЖУ отметил, что "уже два года подряд руководство Верховной Рады Украины отказывается ставить на голосование предложение Национального союза журналистов Украины о проведении парламентских слушаний по вопросам физической безопасности (журналистов - УНИАН)".