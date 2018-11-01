Во Львове к 100-летию ЗУНР открыли памятник Льву (видео)
Вечером 31 октября во Львове открыли памятник Льву. Его возвели к 100-летию Западно-украинской республики.
Как говорится в сюжете ТСН, на трехметровую скульптуру одели галстук пластуна. Вблизи с памятником разожгли вечернюю ватру. Рядом с ней молодые львовяне согревались чаем, пели стрелецкие песни и вспоминали историю столетней давности.
Также отмечается, что к народным гуляниям присоединился и мэр Львова Андрей Садовый. Однако, официоза или перерезания ленточек не было - городской голова пришел с женой и сыновьями-пластунами.
"Сегодня здесь собрались молодые люди, и сто лет назад молодежь творила Западноукраинскую народную республику. Страну сильных. И этот лев - в память всех тех добрых людей", - подчеркнул мэр Львова.
Также он рассказал, что такое празднование ему нравится, потому что молодежь не чурается истории, а наоборот проявляет, по его словам, не голословный патриотизм.