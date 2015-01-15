Под Песками ранен боец полка "Днепр-1"
01:47, 15 января 2015Общество
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В Донецкой области в районе села Пески в результате обстрела боевиков ранен командир роты "Крым" (полк "Днепр-1").
Под Песками ранен боец полка "Днепр-1" / Facebook
Об этом говорится в сообщении полка "Днепр-1" на странице в Facebook.
"14 января в 19:15 во время обстрела со стороны российско-террористических группировок в с. Пески был ранен командир роты "Крым" (полк "Днепр-1") из АГС-17. В ближайшее время он будет доставлен в Днепропетровскую больницу им. Мечникова", - говорится в сообщении.
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Раненому оказали первую помощь и его жизни ничего не угрожает.
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