Под Песками ранен боец полка "Днепр-1"

Об этом говорится в сообщении полка "Днепр-1" на странице в Facebook.

"14 января в 19:15 во время обстрела со стороны российско-террористических группировок в с. Пески был ранен командир роты "Крым" (полк "Днепр-1") из АГС-17. В ближайшее время он будет доставлен в Днепропетровскую больницу им. Мечникова", - говорится в сообщении.

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Раненому оказали первую помощь и его жизни ничего не угрожает.