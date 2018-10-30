31 год на сцене: как создавалась украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (видео)

Ровно 31 год назад - 30 октября 1987 года в Киеве дебютировала украинская рок-группа «Вопли Видоплясова». Солистом которой от начала и до теперь является музыкант Олег Скрипка.

Необычное название группы появилось благодаря одному из основателей группы – Александра Пипи.

На время создания группы Александр был приверженцем творчества Достоевского, в частности произведения «Село Степанчиково и его обитатели».

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Одним из самых любимых героев основателя был лакей Видоплясов. Он был увлечен литературным деятелем, и свои опусы называл «воплями». Так и «прицепилось» к группе необычное, но очень интригующее название.

Некоторое время «ВВ» выступали в Европе, и даже жили во Франции около пяти лет. В 1996 году группа вернулась в Украину, где к ним присоединились новые участники.

Поклонники по всему миру обожают необычный акцент Скрипки и украинский язык с тонким «привкусом» Франции. И все это несмотря на то, что ни один из участников группы «ВВ» в начале своей карьеры не имел музыкального образования.

Недавно «ВВ» представили клип на зажигательный и фееричный трек «Кобита».

Уже на протяжении многих лет группа «ВВ» остается одной из самых популярных украинских рок-групп в мире.