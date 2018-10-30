31 год на сцене: как создавалась украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» (видео)
Необычное название группы появилось благодаря одному из основателей группы – Александра Пипи.
На время создания группы Александр был приверженцем творчества Достоевского, в частности произведения «Село Степанчиково и его обитатели».
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Одним из самых любимых героев основателя был лакей Видоплясов. Он был увлечен литературным деятелем, и свои опусы называл «воплями». Так и «прицепилось» к группе необычное, но очень интригующее название.
Некоторое время «ВВ» выступали в Европе, и даже жили во Франции около пяти лет. В 1996 году группа вернулась в Украину, где к ним присоединились новые участники.
Поклонники по всему миру обожают необычный акцент Скрипки и украинский язык с тонким «привкусом» Франции. И все это несмотря на то, что ни один из участников группы «ВВ» в начале своей карьеры не имел музыкального образования.
Недавно «ВВ» представили клип на зажигательный и фееричный трек «Кобита».
Уже на протяжении многих лет группа «ВВ» остается одной из самых популярных украинских рок-групп в мире.