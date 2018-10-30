После скандала с тортом психолог посоветовала ввести психиатрическую проверку для учителей

Всех, кто работает с детьми, необходимо проверять на уровень агрессивности и проводить хотя бы элементарные тесты, считает психолог.

Учитывая скандалы с учителями и воспитателями, которые в последнее время участились, в Украине следует ввести психиатрическую проверку перед приемом педагогов на работу.

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Такое мнение выразила психолог Елена Рыхальская, передает «Обозреватель». По ее словам, недавние инциденты свидетельствуют о том, что образование буквально делает наших детей уязвимыми.

"Очень хороший вопрос относительно того, насколько вообще можно отследить людей, которые работают с детьми в детсадах, в школах. И я даже хочу напомнить последнюю харьковскую ситуацию с тортом", — привела она свежий пример.

Поэтому, уверена психолог, всех, кто работает с детьми, необходимо проверять на уровень агрессивности и проводить хотя бы элементарные тесты.

"Потому что когда мы выдаем разрешение на оружие или вождение — мы это делаем. Но сейчас уже опасность распространяется на детей и каждый день у нас какой-то случай, который говорит о том, что люди, которые имеют доступ к воспитанию детей, совершают поступки, которые приводят к трагедиям", — завершила Рыхальская.