Катастрофа Су-27 на Винниччине: в Умани попрощались с погибшим пилотом (видео)

Похоронят погибшего летчика в Умани Черкасской области.

В поселке Озерное Житомирской области простились с погибшим в результате падения во время учений военного самолета Су-27 летчиком Иваном Петренко.

Как сообщили УНИАН в Новогуйвинском поселковом совете, сегодня в Озерном в Доме офицеров состоялась церемония прощания с украинским летчиком Иваном Петренко, который погиб 16 октября в результате падения истребителя Су-27 в районе с. Уланов Винницкой области.

«Проститься с земляком пришли около 500 человек - представители власти, общественности, школьники, молодежь, военнослужащие, родные. В Озерное тело погибшего доставили самолетом из Винницы», - рассказали корреспонденту УНИАН в поселковом совете.

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Петренко похоронят в Умани Черкасской области. В Озерном у него остались жена и дочь.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли. Погибшими двумя летчиками являются украинец - начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных Сил ВСУ, а также американец - офицер Национальной гвардии США.

По факту падения самолета военная прокуратура Винницкого гарнизона расследует уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 416 (нарушение правил полетов или подготовки к ним) Уголовного кодекса Украины.