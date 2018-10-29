МИД выясняет данные о присутствии украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета

Консул Украины проверяет информацию о гражданстве пассажиров самолета, потерпевшего крушение возле острова Ява.

Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Boeing 737, упавшего в море возле Индонезии.

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Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. По данным индонезийских властей, на борту находились 189 человек.