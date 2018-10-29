МИД выясняет данные о присутствии украинцев на борту разбившегося в Индонезии самолета
10:00, 29 октября 2018Общество
70 0
Консул Украины проверяет информацию о гражданстве пассажиров самолета, потерпевшего крушение возле острова Ява.
REUTERS
Министерство иностранных дел Украины выясняет информацию о возможном наличии украинцев на борту самолета Boeing 737, упавшего в море возле Индонезии.
Читайте такжеВ Индонезии разбился пассажирский самолет Boeing 737
Об этом говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.
"Консул Украины проверяет информацию, могли ли быть украинцы среди пассажиров самолета компании Lion Air, упавшего в море в Индонезии", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737. По данным индонезийских властей, на борту находились 189 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Крушение Boeing 737 в Индонезии