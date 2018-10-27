Крымчан отправят служить в российскую армию на Крайний Север – военком Крыма

В Вооруженные силы РФ собираются призвать 2800 крымчан.

Российский военный комиссар временно оккупированного Крыма Олег Ермилов заявил, что во время осеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) собираются призвать 2,8 тыс. крымчан, большинство из них отправят служить на Крайний Север.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По словам Ермилова, 2,3 тыс. человек направят служить на территорию РФ. По его данным, крымские призывники служат в сухопутных, воздушно-космических, инженерных войсках, а также в войсках стратегического назначения, Росгвардии и других.

"В этот призыв расширяется география службы. Если в прошлые годы юноши служили в частях, дислоцирующихся на территории Южного и Западного военных округов, то в этом году направляем служить ребят в части Северного флота в Североморск", - пояснил Ермилов.

Читайте такжеМИД России выразил решительный протест из-за призыва в армию жителей оккупированного Крыма

Отмечается, что в "правительстве" оккупированного РФ Крыма призвали "жестко реагировать" на все попытки уклонения от призыва и немедленно информировать об этом российские правоохранительные органы.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за очередного призыва жителей Крыма в российскую армию.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Крыма передала в Международный уголовный суд обращение относительно незаконного призывуа жителей аннексированного Крыма к службе в вооруженных силах Российской Федерации. В общем с весны 2015 года в ходе 7 призывных кампаний в российскую армию призвали не менее 12 229 украинских граждан.