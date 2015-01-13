Наблюдатели ОБСЕ из-за обстрелов покинули Авдеевку

Об этом говорится в сообщении пресс-службы миссии. "В результате постоянных обстрелов, которые были слышны в Авдеевке и вокруг нее, с неизвестных направлений, специальная мониторинговая миссия должна была покинуть это место", - отмечается в сообщении.

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В частности, отмечается, что 12 января в подконтрольной украинским властям Авдеевке (13 км к северу от Донецка) наблюдатели миссии встретились с главным инженером и сотрудником службы безопасности, которые работают на химическом заводе. Они сообщили миссии, что обстрелы завода были осуществлены 11 января и продолжались 2 часа.

"Они заявили, что в целом на территории завода разорвалось 15 ракет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, наблюдатели зафиксировали, что в главное здание завода попали 4 снаряда.

Миссия сообщает, что повреждения также можно увидеть и в других местах, а именно в соседнем здании, а также на парковочной площадке. Сотрудник службы безопасности сообщил, что ракета повредила цистерну с серой, а также 5 ракет повредили территорию вокруг завода.