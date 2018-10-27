На фоне обострения отношений с Венгрией Порошенко назначил нового главу СБУ в Закарпатской области

В Закарпатской области в последнее время неспокойно.

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового руководителя управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Им стал Владимир Пахнюк. Соответствующий указ глава государства подписал 26 октября.

До этого Пахнюк возглавлял управление СБУ в Винницкой области. Он был уволен с этой должности другим указом Порошенко.

Руководителем управления СБУ на Закарпатье до 26 октября был Олег Воеводин.

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В Закарпатской области в последнее время неспокойно. В середине сентября СМИ обнародовали видео, которое якобы было снято в консульстве Венгрии на Закарпатье. На нем под бокал шампанского гражданам Украины выдают венгерский паспорт и просят не показывать украинским представителям власти. Через это консула Венгрии в Берегово объявили персоной нон грата в Украине и выслали. В ответ Венгрия решила выслать украинского консула.

Недавно неизвестные на Закарпатье неизвестные развесили билборды с надписями "Остановим сепаратистов" с фотографиями закарпатских политиков. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело и начали поиск заказчика. В свою очередь, в украинском заграничном ведомстве резко осудили появление таких плакатов.