На Закарпатье открыли уголовное производство из-за провокационных билбордов о "сепаратистах"

На Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов", на которых изображены лидеры венгерского меньшинства.

На Закарпатье полиция зарегистрировала уголовное производство по факту размещения плакатов на территории нескольких сел Закарпатской области с надписью "Остановим сепаратистов".

Об этом вечером 21 октября сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Производство открыто по ч.1 ст.161 УК - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

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"Установлено, что в ночь на 20 октября неизвестные лица разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления. Дальнейшее досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ночью на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов", на которых изображены лидеры венгерского меньшинства.

По неофициальной информации, по всей области насчитывается более двух десятков таких бордов. На них изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закрапатского облсовета и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ракоци в Берегово.

На прошлой неделе министр иностранных дел Павел Климкин предостерегал закарпатских венгров от возможных провокаций со стороны российских спецслужб.

После инцидента глава МИД Украины заявил, что появление билбордов на Закарпатье является провокацией.