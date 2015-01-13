Прокуратура расследует обстрел автобуса под Волновахой по статье "теракт"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, достоверно зная, что по трассе «Донецк-Мариуполь» перемещаются только гражданские лица и не прекращается движение пассажирского транспорта, террористы осуществили прицельный удар с использованием системы реактивного залпового огня «Град», использовав более 40 снарядов.

Снаряды попали в рейсовый автобус «Богдан», который двигался по маршруту «Донецк-Мариуполь».

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По данным прокуратуры, в результате смертельные травмы получили 10 пассажиров автобуса, среди которых 6 женщин и 4 мужчины, еще 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших 1 работник милиции.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время движение по трассе было приостановлено. На месте работает следственно-оперативная группа, в которую входят работники МВД, Службы безопасности и прокуратуры Донецкой области.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного Кодекса Украины .