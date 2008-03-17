Янукович считает, что в парламенте и сейчас возможна новая коалиция

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ до сих пор считает, что в Верховной Раде возможна новая конфигурация коалиции при участии Партии регионов и каких-либо других политических сил.

Об этом он заявил в эфире телеканалу «Интер» в воскресенье вечером, отвечая на вопрос: какой является более вероятная новая коалиция – Партии регионов с БЮТ или НУ-НС?

«Мне тяжело дать ответ на этот вопрос. Я не вижу в таком составе, который сейчас есть в парламенте, простых ответов на этот вопрос. Этот процесс до сих пор не простой», - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что при нынешних условиях в парламенте возможна коалиция при участии любых политических сил. «Все возможно. Невозможного ничего нет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом по словам лидера Партии регионов, необходимо принять во внимание, какая именно структура коалиции будет отвечать интересам людей. «Мы никогда не делали ни из одной политической силы врагов. Оппонентов или соперников нужно всегда уважать, или даже любить», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, именно это позволит найти средство, как победить оппонентов в будущем. «Это не шутка. Я всегда так относился в разные времена своей жизни к соперникам», - прибавил В.ЯНУКОВИЧ.