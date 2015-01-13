Кондитерская компания Roshen обнародовала видео нападений на свои магазины в разных районах Киева.

Видео с камер наблюдения компания опубликовала на своем канале в Youtube.

На них зафиксированы нападения на магазины Roshen в четырех районах столицы: 3 января на Теремках, 5 января возле метро "Минская", 9 января возле метро "Осокорки" и 11 января возле метро "Житомирская".

Читайте такжеВ Киеве пытались сжечь магазин Roshen коктейлем Молотова

На видео видно, что к магазинам подходили молодые люди в капюшонах и масках от 2 до 5 человек.

Как сообщал УНИАН, 11 января около 4 часов утра во время ночного дежурства работники одной из частных охранных фирм заметили 4-х подозрительных лиц. Неизвестные камнями разбили витрину магазина Roshen. Один из участников события держал в руках бутылку с зажигательной смесью, другой снимал все на видеокамеру. Увидев охранников, молодчики бросились бежать. Однако одного из них, который держал в руках бутылку с зажигательной смесью, задержали.