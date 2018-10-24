Руководителя реабилитационного центра подозревают в присвоении 5,6 миллиона гривень, выделенных на лечение участников АТО

В рамках государственной программы почти 1300 ветеранов и бойцов АТО должны были пройти курс психологической реабилитации в центре, расположенном на территории Одесской области.

Руководителю реабилитационного центра сообщено о подозрении в хищении более 5,6 миллиона гривень, выделенных на реабилитацию участников боевых действий на Донбассе.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева, в рамках государственной программы почти 1300 ветеранов и бойцов антитеррористической операции должны были пройти курс психологической реабилитации в центре, расположенном на территории Одесской области.

"Фактически указанные услуги участникам боевых действий предоставлены не были. Вместе с тем руководитель учреждения предоставил в государственные органы ложные сведения о выполнении государственной программы и противоправно завладел государственными средствами на сумму свыше 5,6 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

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Сейчас руководителю центра объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

"Несмотря на то, что указанный фигурант одновременно является депутатом одного из поселковых советов, подозрение ему подписал прокурор города Киева", - добавили в прокуратуре.

Также в прокуратуре отметили, что в течение 2017-2018 годов по фактам присвоения и растраты средств, выделенных на лечение и реабилитацию участников АТО, органами прокуратуры Киева объявлены подозрения руководителям 8 реабилитационных центров, расположенных в Харьковской, Тернопольской, Волынской и Киевской областях.

Общая сумма убытков, причиненных их действиями, составляет почти 10 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, 24 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".