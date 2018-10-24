Журналисты рассказали, как правительство собирается взимать налоги с заробитчан (видео)
00:31, 24 октября 2018Общество
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В Кабмине вынашивают законодательные инициативы относительно налогообложения заработанных на чужбине средств.
Правительство собирается взимать налоги с заробитчан.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Куда только не едут украинцы в поисках лучшей жизни. Только в Польше украинцев около 2 миллионов. Львиную долю поступлений из-за рубежа дают гастарбайтеры. И в правительстве задумались - это же не обложенные налогом деньги.
Поэтому уже вынашивают законодательные инициативы относительно налогообложения заработанных на чужбине средств. Ведь украинцы, которые не платят налоги, не могут претендовать на пенсию.
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