Журналисты рассказали, как правительство собирается взимать налоги с заробитчан (видео)

В Кабмине вынашивают законодательные инициативы относительно налогообложения заработанных на чужбине средств.

Правительство собирается взимать налоги с заробитчан.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Куда только не едут украинцы в поисках лучшей жизни. Только в Польше украинцев около 2 миллионов. Львиную долю поступлений из-за рубежа дают гастарбайтеры. И в правительстве задумались - это же не обложенные налогом деньги.

Поэтому уже вынашивают законодательные инициативы относительно налогообложения заработанных на чужбине средств. Ведь украинцы, которые не платят налоги, не могут претендовать на пенсию.