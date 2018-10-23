Судья Емельянов подал в суд на журналиста Дмитрия Гнапа и «24 канал»

Иск касается выпуска программы Гнапа «Право на правду» под названием «Подробности безнаказанной карьеры Емельянова — создателя «Донецкого правосудия».

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов подал иск против журналиста Дмитрия Гнапа и «24 канала» с требованием опровержения недостоверной информации

Как сообщает "Ракурс", соответствующий иск, копия которого есть в распоряжении редакции, Артур Емельянов подал в Святошинский райсуд Киева (по месту регистрации Дмитрия Гнапа).

Иск касается выпуска программы Гнапа «Право на правду» под названием «Подробности безнаказанной карьеры Емельянова — создателя «Донецкого правосудия», которая транслировалась на «24 канале» 20 октября, а также опубликованных на основе программы статей.

По мнению Емельянова, высказанные в программе Гнапа утверждения о деятельности судьи являются недостоверными и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. И, следовательно, подлежат опровержению.

В частности, речь идет об утверждении журналиста о периоде работы Емельянова на должности зампредседателя Высшего хозяйственного суда, в ходе которого судья будто бы осуществил ряд коррупционных поступков, за счет чего якобы смог обогатиться. Кроме того, Гнап также утверждал, что Служба безопасности Украины якобы разоблачила судью Емельянова в связях с сепаратистами в оккупированном Донецке и вручила ему подозрение.

«Все это является лживой, сфабрикованной кампанией по моей дискредитации. Я не совершал никаких неправомерных действий, тем более преступлений, при осуществлении правосудия», — заявил Емельянов в комментарии изданию.

Кроме того, судья опроверг утверждение о связях с донецкими сепаратистами, которые якобы обнаружила СБУ.

«Эта информация также является недостоверной, ведь я не являюсь подозреваемым в каких-либо уголовных производствах, досудебное расследование которых осуществляется Службой безопасности. С помощью ссылки на якобы информацию СБУ ответчиками искусственно создается представление правдивости такой информации, что дополнительно искажает представление общественности обо мне, и создает образ преступника», — считает Емельянов.

В иске судья требует обязать Гнапа в эфире программы на «24 канале» зачитать опровержение недостоверной информации, а сам канал — удалить видео и текстовые материалы, в которых такая информация была распространена — со своего сайта.

В комментарии агентству судья Емельянов отметил, что считает выход программы на «24 канале» частью кампании по его дискредитации, «у которой есть конкретные заказчики».

«Даже если Гнап и телеканал поучаствовали в этой кампании несознательно, это не отменяет их ответственности проверять достоверность предоставляемой читателям и зрителям информации. У меня же, естественно, есть законное право требовать опровержения распространенной против меня недостоверной информации. И я этим правом воспользовался», — подытожил судья.