В Ивано-Франковске сильный ветер повалил новогоднюю елку (фоторепортаж)

Никто не пострадал, ночью работали соответствующие аварийные службы, передает Радио Свобода.

Как сообщили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства, крепили елку, как и в предыдущие годы, однако эти крепления не выдержали сильных порывов ветра.

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По словам директора департамента Михаила Смушака, на елке повреждена иллюминация, ее не будут восстанавливать.

Сейчас коммунальщики уже очислити Вечевой майдан, на нем остался только ствол елки, передает firtka.if.ua.

Ранее УНИАН сообщал, что главную елку страны украшают более трех тысяч игрушек.