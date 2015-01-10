В Харькове состоялся марш памяти жертв теракта в Париже (фото)

Об этом сообщает IT Sector Харьков. Участникам акции раздавали таблички с надписью Je suis Charlie, активисты зажгли свечи, выстроилась в колонну и прошли шествием к Французскому культурному центру. Там люди поставили свечи, которые несли с собой и развесили плакаты.

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Подчеркнем, что сегодня на улицы городов Франции вышли тысячи людей, чтобы почтить память погибших от рук исламистов работников Charlie Hebdo.

Напомним, серия терактов началась во Франции 7 января, когда трое вооруженных террористов напали на редакцию Charlie Hebdo. 9 января во время спецоперации братья-террористы Саид и Шериф Куаши были ликвидированы. Перед этим они укрылись в одном из домов и захватили заложника, который впоследствии был освобожден.