В Харькове состоялся марш памяти жертв теракта в Париже (фото)

20:48, 10 января 2015
Общество
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Участники акции собрались возле памятника Шевченко и начали мероприятие с молитвы.

У Харкові відбувся марш пам'яті жертв теракту у Парижі \ IT Sector

Об этом сообщает IT Sector Харьков. Участникам акции раздавали таблички с надписью Je suis Charlie, активисты зажгли свечи, выстроилась в колонну и прошли шествием к Французскому культурному центру. Там люди поставили свечи, которые несли с собой и развесили плакаты.

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Подчеркнем, что сегодня на улицы городов Франции вышли тысячи людей, чтобы почтить память погибших от рук исламистов работников Charlie Hebdo.

Учасники акції зібралися біля пам'ятника Шевченку та почали захід з молитви \ IT Sector

Напомним, серия терактов началась во Франции 7 января, когда трое вооруженных террористов напали на редакцию Charlie Hebdo. 9 января во время спецоперации братья-террористы Саид и Шериф Куаши были ликвидированы. Перед этим они укрылись в одном из домов и захватили заложника, который впоследствии был освобожден.

Учасникам акції роздавали таблички з написом Je suis Charlie \ IT Sector

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