На улицы французских городов в память о погибших вышли тысячи людей

Около 20-30 тыс. человек безмолвно прошли по улицам Ницы, По и Орлеана, передает Би-би-си.

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В воскресенье в Париже в память о погибших от рук экстремистов пройдет "Республиканский марш". Как ожидается, участие в марше могут принять более миллиона человек, включая глав ряда государств.

Так, в пятницу стало известно, что в Париж приедут, среди прочих, премьеры Британии и Италии Дэвид Кэмерон и Маттео Ренци, глава Европейского совета Дональд Туск, канцлер Германии Ангела Меркель. Также в Париже будет и президент Украины Петр Порошенко.

Отметим, что Россия решила делегировать на этот марш министра иностранных дел Сергея Лаврова.