На Закарпатье сходят снежные лавины

На территории Закарпатской области произошло схождение нескольких снежных лавин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, было ограничено движение транспортных средств на участках автодорог: местного значения пятой категории Нересница – Широкий Луг 10 км Тячевского района Закарпатской области, где под снегом оказалось около 100 м дороги; М09 «Мукачево – Рогатин – Львов», на 153 км возле с. Деловое, Раховского района, где под снегом оказалось около 20 м дороги.

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По состоянию на 13.00 проведены снегоочистительные работы, движение транспортных средств возобновлено.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что, по данным Гидрометцентра, 10-12 января в связи с метелями и снегопадом на высокогорье Закарпатья существует опасность схода снежных лавин. В горных районах восточной части области - угроза оползней снега на дороги.