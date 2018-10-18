Керчь – "наш": разочарование роспропаганды

Жуткая трагедия в Крыму не могла оставить равнодушными никого. От рук местного сумасшедшего Брейвика погиб 21 человек, десятки раненных. Казалось бы, кроме слов сочувствия и соболезнований в такой ситуации сказать нечего.

Однако в России этот ужас решили использовать, чтобы показать, прежде всего, себе, что «крымнаш», хоть и в крови.

Так, в МИД РФ поспешили сообщить, что после трагедии Россия получает слова поддержки от «зарубежных партнеров и руководителей зарубежных государств». Вот он долгожданный момент - признание аннексии украинского Крыма. Однако на практике, как обычно, оказалось по-другому.

Во-первых, президент России Владимир Путин сразу после инцидента высказал соболезнования и отдельно акцентировал внимание, что «в России, в городе Керчь, произошло трагическое событие». Любопытно, что, зачастую, в череде несчастных случаев и громких преступлений в российских городах, Путин не проговаривает вслух их принадлежность. Но тут ситуация особая.

Естественно, стоявший рядом с Путиным в этот момент президент Египта Абдельфаттах Сиси присоединился к соболезнованиям и не стал спорить о принадлежности полуострова. Это не удивительно, ведь российско-египетские переговоры, по сути, этого вопроса не касались. Тем более, факт остается фактом, Египет не признал оккупацию полуострова.

Во-вторых, госагентство ТАСС сообщило, что президент Сербии Александар Вучич в Белграде на встрече с российским генпрокурором выразил соболезнования, добавив, что преступление совершенно именно в России. «Буквально три минуты назад я получил информацию о том, что произошло в России, в Керчи», - якобы сказал Вучич.

Однако в России этот ужас решили использовать, чтобы показать, прежде всего, себе, что «крымнаш», хоть и в крови

Однако этих слов нет ни в сербских СМИ, ни в его Twitter, ни в сообщении пресс-службы. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что глава Минобороны Сербии отправил телеграмму соболезнования своему коллеге из РФ Шойгу. Очевидно, не все сербские чиновники понимают: если они ставят под сомнение принадлежность Крыма, тогда Косово - не Сербия.

Далее в России подвергли обструкции президента Украины, который посмел сказать, что погибли граждане нашей страны в оккупированной ее части. А президенты стран СНГ на этом вовсе не акцентировали внимания и слова поддержки были адресованы, прежде всего, родственникам погибших и пострадавшим.

Настоящей российской «победой» было сообщения пресс-службы правительства Германии. Ведь в словах соболезнования от Ангелы Меркель действительно не сказано об украинской принадлежности полуострова, на чем акцентировали внимание некоторые росСМИ.

Но и это далеко не все.

Самым большим разочарованием для российской пропаганды и профессиональных разжигателей ненависти к Украине стало то, что преступление оказалось не терактом. Что его совершили не подготовленные НАТО безжалостные украинские диверсанты по приказу Белого дома. Оказывается, никто не оставил во взорванном колледже «визитки Яроша». Это сделал преступник-одиночка. Причем, не исключено, что он был постоянным зрителем российского телевизора, где без остановки рассказывают об украинских «преступлениях». А ведь как только стало известно о ЧП в Керчи, РосТВ мгновенно начало бить в военный барабан и рассказывать об украинских диверсантках и террористах.

Для российских реалий не беда, что такие «прецеденты» - выдумка (настоящие в этих фантазиях только граждане Украины – будь-то Олег Сенцов, Виктор Панов или Владимир Балух, осужденные по фейковым обвинениям). Поэтому не удивительно, что российский коллаборант и, по совместительству, спикер «парламента» оккупированного Крыма Владимир Константинов даже успел почувствовать, что «ветер» этого преступления дует с материковой Украины. И тут - такое фиаско.

Самым большим разочарованием для российской пропаганды и профессиональных разжигателей ненависти к Украине стало то, что преступление оказалось не терактом

Все испортил Следственный комитет России, переквалифицировав дело со статьи «теракт» на «убийство». Пропал такой шикарный информационный повод - повод для продолжения войны с новой силой.

Один из преданных Кремлю экспертов сформулировал свое отношение к произошедшему очень откровенно: если это «не теракт бандеровцев, не теракт исламского государства, значит, ответный удар наносить не надо и новой большой войны не будет».

На деле выходит, что в трагедии в Керчи виновата сама оккупационная власть, которая с удовольствием занимается выдумками ужасов и угроз от Украины, но абсолютно безответственна по отношению к покоренным территориям. Это значит, что о массовой бойне скоро забудут, ее перекроют новым информационном поводом. Ведь в России и оккупированном Крыму все стабильно, у нее есть Путин и скрепы. Лучше снова включить режим «международная панорама», и выискивать недостатки в других странах.

Роман Цимбалюк