Муж Пугачевой озадачил сеть странным фото
14:29, 17 октября 2018Общество
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На фото Галкин предстал в обтягивающем костюме.
Галкин "порадовал" фанов новым фото / фото instagram.com/maxgalkinru
Муж Пугачевой юморист Максим Галкин показал весьма странную фотографию, которую обсуждают в сети.
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В Instagram супруг Примадонны выложил кадр, сделанный во время съемки развлекательного шоу "Лучше всех!".
На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме, шапочке и солнцезащитных очках. "Биатлонист задержал дыхание", – коротко подписал снимок Галкин.
Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.
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