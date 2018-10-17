Муж Пугачевой озадачил сеть странным фото

На фото Галкин предстал в обтягивающем костюме.

Муж Пугачевой юморист Максим Галкин показал весьма странную фотографию, которую обсуждают в сети.

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В Instagram супруг Примадонны выложил кадр, сделанный во время съемки развлекательного шоу "Лучше всех!".

На фотографии юморист запечатлен в обтягивающем спортивном костюме, шапочке и солнцезащитных очках. "Биатлонист задержал дыхание", – коротко подписал снимок Галкин.

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин разводятся. По слухам, якобы возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.