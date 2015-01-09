В Краматорске начали выдачу пресс-карт журналистам для работы в зоне АТО

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, специальная пресс-карта, которая будет выдаваться представителям СМИ, удостоверяет их права на выполнение редакционных заданий в районе проведения АТО и местах дислокации воинских частей ВСУ.

Андрей Лысенко отметил, что для получения пресс-карты представители СМИ должны пройти предварительную аккредитацию в СБУ и позвонить в пресс-центр АТО по телефону: 098-671-30-40.

Также о порядке оформления и использования пресс-карт представители СМИ могут узнать на сайте Министерства обороны.