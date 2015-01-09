В Краматорске начали выдачу пресс-карт журналистам для работы в зоне АТО
14:38, 09 января 2015Общество
668 0
Пресс-центр Антитеррористической операции в Краматорске начал выдачу пресс-карт для журналистов, которые будут работать в зоне проведения АТО.
Пресс-центр в Краматорске выдает пресс-карты для работы журналистов в зоне АТО / ZN.UA
Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеТеперь журналистам для работы в зоне АТО необходимо получать пресс-карты - Минобороны
По его словам, специальная пресс-карта, которая будет выдаваться представителям СМИ, удостоверяет их права на выполнение редакционных заданий в районе проведения АТО и местах дислокации воинских частей ВСУ.
Андрей Лысенко отметил, что для получения пресс-карты представители СМИ должны пройти предварительную аккредитацию в СБУ и позвонить в пресс-центр АТО по телефону: 098-671-30-40.
Также о порядке оформления и использования пресс-карт представители СМИ могут узнать на сайте Министерства обороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter