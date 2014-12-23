Четверть погибших в этом году журналистов были международными репортерами

Это почти вдвое выше показателей предыдущих лет, заявили в организации, передает радио "Свобода". В отчете комитет заявляет о гибели по меньшей мере 60 журналистов в целом в 2014 году в связи со своей профессиональной деятельностью. В прошлом году таких случаев было 70. В настоящее время организация проверяет еще как минимум 18 случаев смерти журналистов, чтобы установить, связаны ли они с их профессиональной деятельностью.

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Больше всего журналистов (не менее 17) погибли в Сирии, которая третий год подряд остается самой опасной для сотрудников СМИ страной, говорится в отчете. Среди погибших в Сирии - американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлоф, видео с казнью которых боевики группировки «Исламское государство» обнародовали в августе и сентябре.

Из пяти журналистов и двух работников СМИ, убитых в этом году в Украине, 6 были международными журналистами, заявили в организации, базирующейся в Нью-Йорке. В Украине гибель журналистов из-за их профессиональной деятельности зафиксировали впервые с 2001 года, говорится в отчете.

По словам исполнительного директора Комитета Джоэла Саймона, нападения на международных репортеров «свидетельствуют об ухудшении ситуации в зонах конфликтов, где западных журналистов нередко намеренно выбирают в качестве жертв».