Американский F-15 совершил аварийную посадку в Украине во время учений

Во время демонстрационного полета у самолета начались проблемы с бортовыми системами.

F-15D Военно-воздушных сил США совершил аварийную посадку 12 октября, когда на учениях «Чистое небо», которые проходят на Западе Украины, был день, открытый для прессы.

Об этом сообщает Defence Blog, напоминая, что в маневрах принимают участие военные из Украины и стран НАТО. Просто во время полета американского истребителя четвертого поколения начались проблемы на борту, из-за которых он был вынужден приземлиться с помощью аварийных тросов на авиабазе в Староконстантинове.

«Я был на заднем сидении того F-15D и могу подтвердить, что это была реальная чрезвычайная ситуация», - сказал фотограф Фрэнк Кребас.

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Аварийные системы приземления были установлены на украинской военной базе военными США, которые доставили их сюда для подготовки к проведению учений «Чистое небо-2018». После приземления самолет был отбуксирован на стоянку членами инженерной команды ВВС США. Причины инцидента пока не известны.

Сегодня же стало известно, что во время учений "Чистое небо" крушение потерпел украинский Су-27. Американский и украинский пилоты на борту погибли.