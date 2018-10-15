Полиция назвала количество людей, принявших участие в массовых мероприятиях 14 октября (видео)

Массовые мероприятия прошли без грубых нарушений общественного порядка.

В Украине в массовых мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, Дня украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы приняли участие более 250 тыс. человек.

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Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, подводя итоги работы полицейских в течение 14 октября, сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции.

По словам Фацевича, на территории страны было запланировано провести более 500 массовых мероприятий, которые прошли без грубых нарушений общественного порядка, в торжествах приняли участие более 250 тыс. человек. Безопасность участников массовых мероприятий обеспечивали около 9800 правоохранителей.

«Хочу поблагодарить участников мероприятий, которые отказались от проведения ранее анонсированных акций, а также с пониманием отнеслись ко всем превентивным полицейским мерам безопасности. Также благодарен всем правоохранителям, которые профессионально выполнили поставленные перед ними задачи», - отметил Фацевич.