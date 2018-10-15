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Стоп миграция: где найти достойную работу в Украине (видео)

02:04, 15 октября 2018
Общество
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Особенно страдают пограничные области. Там люди выезжают чуть не селами. Но рабочая миграция возможна не только за пределы Украины.

Журналисты ТСН нашли другой вариант.

Немного меньше зарплата, но компенсированная пенсионным взносом, бесплатным транспортом, жильем, едой, медицинским страхованием и возможностью остаться со своей семьей.

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Теги: #работа#миграция