Стоп миграция: где найти достойную работу в Украине (видео)

Рабочая миграция возможна не только за пределы Украины.

73 украинца в день навсегда покидают дом в поисках работы. Темпы такой миграции - безумные, говорят знатоки.

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Особенно страдают пограничные области. Там люди выезжают чуть не селами. Но рабочая миграция возможна не только за пределы Украины.

Журналисты ТСН нашли другой вариант.

Немного меньше зарплата, но компенсированная пенсионным взносом, бесплатным транспортом, жильем, едой, медицинским страхованием и возможностью остаться со своей семьей.