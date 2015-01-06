В масштабное ДТП с бойцами Нацгвардии попали три автомобиля: КрАЗ, автобус и КамАЗ

Названы три версии масштабного ДТП под Артемовском в Донецкой области, в результате которого погибли 12 бойцов Национальной гвардии и пострадали еще 21. Об этом говорится в сюжете ТСН.19.30.

Трагедия произошла на отрезке трассы Киев-Довжанский, солдаты из Нацгвардии направлялись в зону Антитеррористической операции на ротацию. Автобус, в котором они ехали, столкнулся с грузовиком. Удар был такой силы, что от передней части автобуса почти ничего не осталось. Среди тех, кто выжил в ДТП, 14 мужчин - в тяжелом состоянии. Их доставили в Харьков.

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С первых часов после того, как стало известно о катастрофе поступала очень противоречивая информация о том, как все произошло. Даже очевидцы трагедии не могут объяснить детали, потому что все произошло мгновенно. Зато сейчас стали известны по крайней мере три версии трагического ДТП.

"Что удалось выяснить уже точно - в аварии были задействованы три автомобиля... Военный КрАЗ, микроавтобус, который перевозил бойцов Нацгвардии, и военный КамАЗ", - заявил корреспондент ТСН Григорий Жигалов.

По одной из версий, в такой последовательности они ехали в колонне, когда в какой-то момент что-то произошло с КрАЗом, его развернуло практически поперек дороги и в него влетел на высокой скорости автобус с нацгвардийцами. Водитель КамАЗа - он шел третьим, чтобы не врезаться еще в автобус вывернул в кювет.

Другая версия - КрАЗ - был припаркован на обочине без габаритных огней.

В дневном свете видно, насколько сильным было столкновение. От носовой части автобуса, в котором ехали гвардейцы, фактически ничего не осталось.

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Причины аварии взялась исследовать военная прокуратура. Генеральная прокуратура по факту ДТП начала досудебное расследование по статье - "нарушение правил вождения или эксплуатации машин".

Гаишники утверждают, что место, где произошло ДТП - аварийно опасное. Там дорога сужается, приходится маневрировать, к тому же, на месте аварии вчера была гололедица.