О силовых действиях говорят те, кто связан с Москвой - спикер УПЦ КП

По его словам, единственные, кто говорит о силовых действиях – это те, кто связаны с Москвой. Ни со стороны УПЦ КП, ни со стороны государства, ни со стороны политических сил таких заявлений нет.

Решение Синода является той платформой, которая открывает возможность для собрания объединительного собора. Без такого решения нет готовности всех участников этого процесса к тому, чтобы принять участие в объединительном соборе. А решение является уверением в том, что автокефалия через провозглашение томоса Вселенского патриарха будет.

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Об этом сказал пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в интервью радио Свобода. "Будет томос или не будет? На этот вопрос есть абсолютно утвердительный ответ: томос будет. А вопрос: когда? Это зависит от того, какое решение примет Синод. В этом и смысл заседания Синода. Если бы заранее было известно, для чего тогда собирать Синод?", - отметил спикер УПЦ КП.

"Это не то, что интрига. Просто решения в церкви принимаются в Константинопольском патриархате именно таким способом. Даже официальные представители Вселенского патриарха говорят об определенных возможностях, но не берут на себя смелость вместо Синода утверждать, что Синод примет такое решение или такое. Тем более, если ждали 100 лет, я думаю, подождем два дня", - сказал Зоря.

По его словам, текст документа является очевидным из тех документов, которые предоставлялись поместным православным церквам. Он привел пример, что можно взять томос, который был предоставлен Православной автокефальной церкви в Польше в 1924 году, томос, который был предоставлен Православной церкви в Албании в 1930-х, томос, предоставленный Грузинской православной церкви в 1990-м, и томос (ближайший по времени к нам) Православной церкви Чешских земель и Словакии. "Есть специфика по каждой конкретной церкви – каждая церковь проходила свой исторический путь. Но есть структура документа. Вступительная часть описывает исторические процессы и то, каким образом церковь пришла к тому, чтобы предоставить статус автокефалии. Далее идет обоснование, почему предоставляется этот статус, изложение обязанностей новой автокефальной церкви в отношении в целом православия, в частности относительно Константинопольской матери-церкви, и благие пожелания в развитии", - пояснил он.

На вопрос о том, действительно ли под предстоятеля УПЦ КП Филарета делается объединительный собор, и он будет возглавлять новую церковь, Заря пояснил, что украинское православие имеет три юрисдикции – Киевский патриархат, Автокефальную церковь и Московский патриархат. Каждая из этих юрисдикций имеет своего предстоятеля. "Объединительный собор провозглашает единую поместную православную церковь. Должен быть один предстоятель. Должна состояться процедура выборов. Состоится выдвижение кандидатур. Позиция епископата нашей церкви: мы будем выдвигать и поддерживать кандидатуру нашего патриарха. Если будут другие кандидатуры... Пока никакой другой кандидатуры. (Будет конкурентное голосование – ред.), бесспорно. Вся процедура будет принята собором. Есть два вида голосования – тайное и открытое. Пока не могу сказать на 100%, но наиболее очевидным местом (проведения объединительного собора – ред.) Святая София Киевская".

Кроме этого он добавил, что украинские святыни должны принадлежать украинской церкви. "Никаких силовых вмешательств. Единственные, кто говорит о силовых действиях – это те, кто связаны с Москвой. Ни со стороны нашей церкви, ни со стороны государства, ни со стороны политических сил или еще кого-то таких заявлений нет. Они будут дальше действовать как священнослужители, заниматься своей паствой, согласно украинскому законодательству, в рамках РПЦ, к которой они желают принадлежать", - подытожил Зоря.