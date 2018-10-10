В Крыму фигуранта "дела Веджие Кашка" отпустили под домашний арест – журналист

Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России освободить крымскотатарского активиста.

В аннексированном Россией Крыму обвиняемого в «деле Веджие Кашка» крымскотатарского активиста Асана Чапуха отпустили из СИЗО Симферополя под домашний арест.

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Об этом сообщает радио Свобода со ссылкой на адвоката Айдера Азаматова. Защитник пояснил, что Чапуха отправили под домашний арест «в силу его критического состояния здоровья и невозможности проводить необходимое лечение в СИЗО».

По словам журналиста, состояние здоровья Чапуха критическое – по оценке симптомов независимых врачей, он перенес инсульт.

Асану Чапуху 66 лет. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало от России освободить крымскотатарского активиста.

Как сообщал УНИАН, в Симферополе 23 ноября 2017 года российские силовики задержали группу крымских татар – Кязыма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют в вымогательстве у гражданина Турции. При задержании этих людей российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже стало известно, что женщина умерла.