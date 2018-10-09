В Запорожской области задержали боевика "ДНР", завербованного российскими спецслужбами (видео)

После службы в рядах "ДНР" муж уехал в Россию, где был завербован представителями российских спецслужб.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "ДНР".

Как сообщили в пресс-службе СБУ, в марте 2015 года задержанный присоединился к незаконным вооруженным формированиям. "Находясь на "должности командира танкового расчета", он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что после службы в рядах "ДНР" задержанный уехал в Россию, где был завербован представителями российских спецслужб.

"В 2018 году злоумышленник по заданию своих "кураторов" прибыл в Запорожскую область. Там он собирал информацию о перемещении подразделений Вооруженных Сил, размещении военных объектов, правоохранительных органов и административных зданий. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности злоумышленника", - отметили правоохранители.

Правоохранители задержали боевика по месту его жительства в одном из поселков Запорожья. Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее сотрудники военной контрразведки Службы безопасности из состава Объединенных сил задержали участницу незаконных вооруженных формирований оккупированного Донецка, которая скрывалась на мирной территории Украины.