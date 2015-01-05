В Керчи исчезла стройплощадка, на которой Аксенов заложил капсулу с "письмом потомкам"

Стоит отметить, что 26 декабря в церемонии закладки "капсулы с посланием потомкам" на строительной площадке принимал участие самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Керчь ФМ».

Закончить строительство двухподъездного пятиэтажного дома обещали к 2016 году.

Читайте также16-этажку в Севастополе снесли с третьей попытки (видео)

Однако теперь площадка, огороженная забором, где должны были построить дом для работников завода исчезла. Нет не только забора, но и сторожки, которая была установлена перед приездом Аксенова, площадка теперь просто засыпана песком.

Ранее УНИАН сообщал, что в Севастополе продолжается борьба между оккупантами и многоэтажкой: дом выдержал уже два взрыва.