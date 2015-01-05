В Керчи исчезла стройплощадка, на которой Аксенов заложил капсулу с "письмом потомкам"
21:03, 05 января 2015Общество
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В аннексированном Крыму, в Керчи, исчезла строительная площадка, на которой так называемые крымские власти обещали построить дом для работников судостроительного завода «Залив».
В закладке "капсулы с посланием потомкам" принимал участие Аксенов / kerch.fm
Стоит отметить, что 26 декабря в церемонии закладки "капсулы с посланием потомкам" на строительной площадке принимал участие самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов, сообщает «Керчь ФМ».
Закончить строительство двухподъездного пятиэтажного дома обещали к 2016 году.
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Однако теперь площадка, огороженная забором, где должны были построить дом для работников завода исчезла. Нет не только забора, но и сторожки, которая была установлена перед приездом Аксенова, площадка теперь просто засыпана песком.
Ранее УНИАН сообщал, что в Севастополе продолжается борьба между оккупантами и многоэтажкой: дом выдержал уже два взрыва.
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