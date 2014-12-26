В Севастополе продолжается борьба между оккупантами и многоэтажкой: дом выдержал уже два взрыва

Предполагалось, что после взрыва здание рухнет, но этого не произошло, пишет Севастопольская газета.

В результате обрушились только нижние пять этажей, здание осело и наклонилось. Пыль накрыла район мыса Хрустальный. В народе высотку уже прозвали севастопольской Пизанской башней.

В 12:25 по Киеву произошел второй взрыв - также безрезультатно. Планируется третий.

В интернет-обсуждениях неудачного подрыва севастопольцы шутят, что здание еще можно починить, если обмотать его синей изолентой и приложить подорожник. Предлагают также для завершения операции обвязать здание тросом и дергать трактором. «И это еще обои не поклеили!» — заметил один из обсуждающих.

Читайте такжеФСБ отбирает квартиры в Крыму у семей украинских военных Район пока оцеплен. Операцию проводила московская фирма «Альфа Экспедишн Демайнинг», специализирующаяся на услугах в области ведения взрывных работ при валке зданий и сооружений. Накануне операции все жители района были эвакуированы.

Как пишет Крым.Реалии, 11 мая 2014 года исполняющий обязанности «губернатора» Севастополя Сергей Меняйло подписал распоряжение №90 «О сносе объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Капитанская, 12».

Как сказано в распоряжении, в соответствии со справкой от 18 апреля 2014 года, представленной прокуратурой Севастополя по результатам проверки соблюдения требований градостроительного и земельного законодательства при строительстве объекта по ул.Капитанская, 12, выполнение работ на объекте произведено с грубыми нарушениями действующего законодательства, требований государственных стандартов, строительных норм и правил, проектных решений, условий и ограничений застройки земельных участков.

В связи с тем, что допущенные при строительстве нарушения угрожают жизни и здоровью граждан, объект незавершенного строительства по адресу: ул.Капитанская, 12 предписано снести.

Первый взрыв

Второй взрыв