Из-за взрывов на Черниговщине более 60 человек обратились в больницы

Люди жалуются на плохое самочувствие из-за дыма.

В Черниговской области в зоне взрывов боеприпасов на военных складах к медикам из-за плохого самочувствия обратились более 60 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговской облгосадминистрации.

В ОГА отметили, что медики не ведут статистику, а больше сосредоточены на оказании необходимой помощи. Пострадавших в результате взрывов на военных складах в Ичне на данный момент нет.

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"Уже эвакуированы пациенты Ичнянской районной больницы, 30 лежачих больных перевезены в больницу в Парафиевке. Также оперативно решены вопросы эвакуации маломобильных групп населения", - добавили в ОГА.

В Нежинской и Прилукской городских больницах развернуто по 100 коек для оказания экстренной помощи.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Минобороны близ пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар. Его масштабы уточняются. Известно, что территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.

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Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту ЧП направлены 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарные расчеты. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.