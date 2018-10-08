СБУ задержала военного при попытке продать россиянам за бесценок авиадвигатели к Ми-8 (фото, видео)

Продать двигатели пытался командир роты охраны воинской части.

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили похищение двух авиационных двигателей из воинской части в Киевской области.

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Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы в рамках начатого уголовного производства установили, что командир роты охраны воинской части подыскивает клиентов для покупки двух двигателей к вертолетам Ми-8.

«Он предлагал через посредников агрегаты покупателям за 400 тысяч гривен, среди которых, по имеющейся информации, были представители РФ. Рыночная стоимость двигателей в десятки раз выше», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник организовал заезд на территорию воинской части грузовика, которым собирался транспортировать украденные двигатели.

Правоохранители задержали командира роты сразу после выезда автомобиля с двигателями с территории воинской части.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.