Сущенко похудел, постарел, но он держится - жена

Вместе с тем дочь журналиста Юлия Сущенко сообщила, что ее отец находится в двухместной камере размером два на два с небольшим окошком.

За время заключения в российской тюрьме "Лефортово" незаконно осужденный украинский журналист Роман Сущенко похудел, постарел, но он держится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции заявила жена журналиста Анжела Сущенко.

"Он похудел, он постарел, но он держится", - заявила она.

В то же время общественный защитник журналиста Марк Фейгин отметил, что в данной тюрьме никто не молодеет.

"Конечно там никто не молодеет. Это не санаторий - это российская тюрьма, "Лефортово". Она пользуется печальной славой в этом смысле", - сказал он.

"Несмотря на то, что он постарел, сдал сильно может как 49-летний мужчина, но все же, мне кажется, он остается таким же крепким, как и в первый день, когда я его увидел", - добавил Фейгин.

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Вместе с тем дочь журналиста Юлия Сущенко сообщила, что ее отец находится в двухместной камере размером два на два с небольшим окошком.

"Он находится там с соседом. Соседи периодически меняются... Кроме соседа отец не может общаться ни с кем из других заключенных", - сказала она.

"Там маленькое помещение и какой-то стол, кровать, туалет и так далее... На улицу выпускают всего на час. Предыдущие соседи курили прямо в этой камере, мой отец не курит. Поэтому, очевидно, что это также влияло на его здоровье", - добавила дочь.

Также Юлия Сущенко отметила, что ее отцу разрешают ходить в душ раз в неделю.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта 2018 года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня 2018 года Сущенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября 2018 года Верховный суд РФ признал законным этот приговор.

2 октября 2018 года Фейгин не смог попасть к Сущенко в СИЗО "Лефортово".