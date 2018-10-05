Стало известно, какой будет главная новогодняя елка в этом году

В этом году елка будет ниже, чем в прошлом.

В этом году на Софийской площади установят главную елку страны, которая будет ниже прошлогодней. Такое решение обусловлено проблемной перевозкой.

Об этом в комментарии сообщил организатор новогодних празднований в Киеве последних лет и основатель проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий, передает 44.ua.

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"Пока о елке не буду ничего рассказывать, чтобы не сглазить, как в прошлый раз. Тогда во время перевозки она пострадала, но мы все равно сделали из нее "конфетку". В этом году ее высота будет максимально 25 метров. Мы уже не будем брать елку высотой 33 метра. Это очень тяжело в плане доставки в Киев. Транспорта подходящего нет, с ней невозможно развернуться. Поэтому возвращаемся к старому варианту", - рассказал Игорь Добруцкий.

Кроме того, уже известен дизайн стаканчиков для горячих напитков.

"Уже определились со стилем оформления новогоднего городка. Также готов макет стаканчиков для кофе, какао или глинтвейна. Там будут изображены красивые пингвины и медведи", - добавил основатель проекта "Folk Ukraine.

Что касается точек по продаже сувениров, разных изделий, а также фуд-корта, то уже 90% мест на трех локациях в Киеве, где будут проходить новогодние празднования, заняты партнерами.

Как сообщал УНИАН, в этом году темой главного рождественского городка страны в Киеве будет "Северное сияние".