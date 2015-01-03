В Мелитополе застрелили бизнесмена — СМИ
00:49, 03 января 2015Общество
3521 0
Владельца сети магазинов "Харчi" Александра Харченко убили в пятницу вечером в Мелитополе Запорожской области.
В Мелитополе застрелили бизнесмена / daypic.ru
Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.
"Из неофициальных источников стало известно, что предприниматель приехал домой на своей машине, поставил ее в гараж и направлялся в дом, но его встретили люди с оружием.
До того, как выстрелили в предпринимателя, он успел набрать по мобильному телефону сына и сказать о случившемся", - говорится в материале издания.
Читайте такжеВ центре Киева застрелили троих милиционеров - СМИ
Согласно информации, стреляли предположительно из охотничьего ружья.
"Карета "скорой" забрала раненого с места преступления, но довезти до больницы не успела – мужчина умер", - сообщает издание.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter