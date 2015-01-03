В Мелитополе застрелили бизнесмена — СМИ

Об этом сообщает издание РИА Мелитополь.

"Из неофициальных источников стало известно, что предприниматель приехал домой на своей машине, поставил ее в гараж и направлялся в дом, но его встретили люди с оружием.

До того, как выстрелили в предпринимателя, он успел набрать по мобильному телефону сына и сказать о случившемся", - говорится в материале издания.

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Согласно информации, стреляли предположительно из охотничьего ружья.

"Карета "скорой" забрала раненого с места преступления, но довезти до больницы не успела – мужчина умер", - сообщает издание.