Экс-главе ГСЧС Бочковскому выплатили более полумиллиона гривень за время, которое он провел в СИЗО

Несмотря на решение суда, Бочковский до сих пор не может вернуться на должность главы ГСЧС без разрешения Кабмина.

Скандальному бывшему председателю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковському выплатили почти 550 тысяч гривень за вынужденный прогул.

Об этом рассказал его адвокат Владимир Енич, сообщает "Украинская правда".

"Госказначейство выполнило решение суда и выплатило Бочковскому чуть более 500 тысяч за три с половиной года", - сказал Енич.

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По словам адвоката, задолженность перед Бочковским ликвидировали еще в сентябре.

Енич пояснил, что решения судов по Бочковскому действительны и он должен вернуться к своим обязанностям, не смотря на кассации МВД, однако без соответствующего разрешения Кабмина экс-глава ГСЧС не может вернуться в ведомство.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкогоо задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство уволило их с должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству убытков на сумму свыше 6,6 миллионов гривен.

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26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева возобновил Бочковского на должности руководителя ГСЧС.

На следующий день Бочковский в сопровождении адвоката пришел к зданию ГСЧС, но не смог попасть на рабочее место. Представитель кадрового управления ведомства заявил, что Бочковского допустят к выполнению своих обязанностей только после соответствующего решения правительства. Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его обнародования, и поэтому сотрудники ведомства должны пустить Бочковского на работу.

В МВД заявили, что обжалуют решение суда о восстановлении Бочковского на должности руководителя ГСЧС, а на действия судей Окружного админсуда будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

7 августа Апелляционный суд рассмотрел апелляцию Кабмина и оставил в силе решение о восстановлении Бочковского на должности главы ГСЧС и обязал выплатить ему полмиллиона гривень зарплаты.