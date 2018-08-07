Апелляционный суд восстановил Бочковского на должности главы ГСЧС и обязал выплатить ему полмиллиона гривень зарплаты

Также суд обязал выплатить Бочковському более 546 тысяч гривень зарплаты за вынужденный прогул.

Киевский апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу Кабинета министров на решение Окружного административного суда Киева о восстановлении Сергея Бочковского на должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей под председательством судьи Евгения Сорочко.

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Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Бочковского на должность главы ГСЧС, при этом указав конкретную сумму, которую ему необходимо выплатить как зарплату за вынужденный прогул с 25 марта 2015 года по 26 апреля 2018 года - более 546 тысяч гривень.

Как уточнил журналистам адвокат Бочковского Владимир Енич, указание конкретной суммы является единственным, что изменил апелляционный суд в решении суда первой инстанции.

"Единственное, что он (апелляционный суд - УНИАН) изменил, - указал четкую, конкретную сумму, которая не была указана в решении суда первой инстанции. Там было указано: "За все время вынужденного прогула", - отметил адвокат.

По словам Енича, данное решение вступает в законную силу с сегодняшнего дня, несмотря на то, что Кабмин может подать кассационную жалобу в Верховный суд.

"Инстанция находится буквально в 50 метрах. Это Кассационный суд в составе Верховного суда. Есть возможность обжалования, но я обращаю внимание на то, что даже если и подается кассационная жалоба, это решение, которое было принято сегодня, оно является обязательным, и его обязательно нужно исполнять в полном объеме, а не прикрываясь какими-либо кассационными жалобами, необходимостью согласования проектов документов и так далее", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, Бочковского и его бывшего первого заместителя Василия Стоецкого задержали 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров. В тот же день правительство уволило их с должностей. Обоим инкриминировали организацию преступных схем по закупке горючего у частных компаний по завышенным ценам. По данным правоохранителей, экс-чиновники нанесли государству ущерб на сумму свыше 6,6 миллионов гривень.

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26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Бочковского в должности руководителя ГСЧС.

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На следующий день Бочковский в сопровождении адвоката пришел в здание ГСЧС, но не смог попасть на рабочее место. Представитель кадрового управления ведомства заявил, что Бочковского допустят к исполнению обязанностей только после соответствующего решения правительства. Адвокат настаивал, что решение суда вступает в силу с момента его обнародования, и поэтому сотрудники ведомства должны пустить Бочковского на работу.

В МВД заявили, что обжаловали решение суда о восстановлении Бочковского в должности руководителя ГСЧС, а на действия судей Окружного админсуда будет подана жалоба в Высший совет правосудия.

17 июля Киевский апелляционный административный суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы Кабинета министров МВД и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на решение окружного админсуда Киева о восстановлении Бочковского в должности председателя ГСЧС.

На судебном заседании представители истца заявили ходатайство с требованием вытребовать сведения о размере зарплаты Бочковского за два месяца перед увольнением. В связи с этим в судебном заседании был объявлен перерыв.