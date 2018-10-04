"О, Афганистан": в Черновцах водитель маршрутки нахамил участнику АТО (фото)

Водитель насмехался над мужчиной, который предъявил удостоверение участника боевых действий.

Вечером 3 октября в одной из черновицких маршруток произошел неприятный инцидент: водитель насмехался над мужчиной, который предъявил удостоверение участника боевых действий.

Об этом мужчина сообщил в сообществе "СтопХам Буковина" в сети Facebook.

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"Захожу сегодня 03.10.18 в маршрутку N9 на остановке "Формаркет". В наушниках, показываю удостоверение УБД. Водитель думал что я не услышу, отворачивает голову и так с сарказмом "О, Афганистан" и улыбается. Я вернулся и говорю что я все слышал, и молод для участника боевых действий в Афганистане. Он говорит: а что тогда ты показываешь? Откуда это? Понаделают этих удостоверений и показывают. Я ответил, что такому человеку ничего не собираюсь объяснять и если какие-то вопросы пусть вызывает полицию. Он замолчал. При выходе я сказал что он пожалеет о сказанном. В ответ красноречивый жест среднего пальца, мужик в кепке рядом поддержал водителя насмешкой надо мной ", - возмутился мужчина в сети.

Как сообщал УНИАН, ранее участник военной операции по защите Украины от российской агрессии на Востоке Украины Геннадий Бурлаков пожаловался на водителя 232 маршрутки в Одессе, который его систематически унижает.