В так называемой ”ЛНР” обещают больше не брать в плен украинских военных

Как говорится в сообщении ”ЛНР”, ”ополчение” больше не будет брать в плен украинских военнослужащих, главная цель ополченцев - обменяться пленными по схеме «всех на всех».

Как заявил представитель ”ЛНР” Владислав Дейнего на переговорах контактной группы по мирному урегулированию в Луганске, боевики больше не будут брать в плен украинских военнослужащих.

«Новых пленных мы не берем и не собираемся этого делать», - отметил Дейнего. Сказано также, что на данный момент в ”ЛНР” делают все, чтобы ускорить процедуру обмена пленными по схеме «всех на всех».

Читайте такжеПорошенко встретил освобожденных из плена военных (фото, видео)«Мы сейчас также отрабатываем предоставленные нам Украиной списки и готовим очередной крупный обмен”, - сказано в сообщении. При этом сроки планируемого обмена не указываются.

Как сообщал УНИАН, соглашение об обмене пленными было достигнуто на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 24 декабря.

26 декабря в зоне АТО состоялся обмен пленными: террористы освободили 146 украинцев.

До Нового года из плена террористов были освобождены еще несколько пленных без обмена.

29 декабря командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что в плену у боевиков на Донбассе до сих пор остаются более 400 украинских заложников.

По данным правозащитников, на сегодняшний день в плену на Донбассе остаются более 900 человек.