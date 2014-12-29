Семенченко: в плену у боевиков остается более 400 человек

Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко.

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«Батальон "Донбасс" продолжает разворачивать перемещаемые на территорию так называемой "ЛНР" грузы в Луганской области. Водка, сигареты, топливо, уголь – все назад. Более 400 украинцев до сих пор в плену. Самое чувствительное место террориста – кошелек и желудок. Возьмем и за то и другое»,– написал Семен Семенченко.