Семенченко: в плену у боевиков остается более 400 человек
11:24, 29 декабря 2014Общество
2
На Донбассе в плену у боевиков остается более 400 человек.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети написал народный депутат от партии «Самопомич» Семен Семенченко.
Читайте такжеЦеголко: из плена боевиков освобождены 146 украинцев (видео)
«Батальон "Донбасс" продолжает разворачивать перемещаемые на территорию так называемой "ЛНР" грузы в Луганской области. Водка, сигареты, топливо, уголь – все назад. Более 400 украинцев до сих пор в плену. Самое чувствительное место террориста – кошелек и желудок. Возьмем и за то и другое»,– написал Семен Семенченко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter