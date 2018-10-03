История с изнасилованием полицейского на Киевщине получила неожиданную развязку

Суд установил, что заявитель был гомосексуалистом, а половой акт происходил по взаимному согласию.

Обуховский районный суд Киевской области оправдал мужчину, которого обвиняли в изнасиловании полицейского в Василькове.

Об этом изданию "Информатор" сообщил источник в суде. Инцидент произошел 15 ноября 2017 года.

Тогда журналист Владимир Бойко, ссылаясь на сводку полиции, сообщил в Facebook об изнасиловании двумя неизвестными мужчинами 24-летнего полицейского. Правоохранитель 1993 года рождения, чьё имя не называлось, обратился в Васильковское отделение полиции. Он сообщил, что двое неизвестных напали на него и «удовлетворили свою половую страсть неестественным способом». Пострадавший оказался сотрудником полиции ГСО.

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Журналист сообщал, что потерпевший познакомился в супермаркете с двумя мужчинами, которые предложили ему выпить с ними. Он согласился, но во время распития алкогольных напитков у них возник конфликт, в ходе которого правоохранителя избили и изнасиловали.

По словам инсайдера издания, суд установил, что заявитель был гомосексуалистом, а половой акт происходил по взаимному согласию. Полученная Фемидой в ходе следствия информация стала основанием для оправдательного приговора. Судьба второго обвиняемого пока неизвестна.