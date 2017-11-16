В Василькове двое мужчин пригласили полицейского выпить, а потом изнасиловали
В Киевской области произошел шокирующий инцидент - двое злоумышленников избили и изнасиловали полицейского.
В Василькове 24-летний полицейский стал жертвой изнасилования. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook со ссылкой на суточное сведения полиции.
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Полицейский познакомился с мужчинами в супермаркете "АТБ" в Василькове в ночь на 15 ноября. Они пригласили его в гости чтобы выпить.
Около 2:00 между полицейским и одним из мужчин возник конфликт. Он перерос в драку, в которую вмешался и второй мужчина.
Злоумышленники "применяя физическое насилие, изнасиловали правоохранителя", - приводит журналист сообщение.
Об инциденте пострадавший полицейский заявил в ДЧ Васильковского ОП ГУНП в Киевской области. Личности правонарушителей устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в августе в Одесской области 4 мужчин похитили полицейский автомобиль.