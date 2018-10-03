Правоохранители разыскивают харьковского чиновника, который работал на российские спецслужбы

По данным СБУ, чиновника завербовали еще в 2015 году, сейчас он скрывается в России.

Правоохранительные органы объявили в розыск председателя одной из районных государственных администрации Харьковской области, который был завербован российскими спецслужбами в Крыму в 2015 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Кононенко отметил, что разыскиваемый имеет российское гражданство.

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"По инициативе этого чиновника в Харькове были созданы альтернативные организации ветеранов АТО, которые вместо помощи участникам АТО занимались вымогательством и сбором информации военного и мобилизационного характера", - сказал Кононенко.

По его словам, эти альтернативные организации по заказу российских спецслужб создали базу с данными настоящих ветеранов АТО, которая была передана кураторам.

СБУ установила, что связь с кураторами происходила с помощью мобильных приложений.

Чиновнику объявлено подозрение по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Он объявлен в розыск, поскольку он скрывается в России.

Как сообщал УНИАН, харьковский депутат "заработал" 400 миллионов гривен на земельных махинациях и сбежал в РФ.