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У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту - СМИ

22:03, 02 октября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает издание ekathimerini.com, судно с 65-ю мигрантами на борту было перехвачено утром во вторник патрульным катером у западногрецкого региона Като Василикис.

Отмечается, что трое иностранцев 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде.

Также задержаны двое других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин, которые были водителями грузовика, что ждал прибытия мигрантов на берегу.

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Теги: #Украина#Греция#мигранты