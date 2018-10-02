У берегов Греции задержали украинское судно с 65 нелегалами на борту - СМИ
22:03, 02 октября 2018Общество
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Отмечается, что по обвинению в контрабанде были задержаны иностранцы.
Иллюстрация / REUTERS
У берегов Западной Греции перехватили судно под украинским флагом, перевозившее 65 нелегальных мигрантов.
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Как сообщает издание ekathimerini.com, судно с 65-ю мигрантами на борту было перехвачено утром во вторник патрульным катером у западногрецкого региона Като Василикис.
Отмечается, что трое иностранцев 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде.
Также задержаны двое других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин, которые были водителями грузовика, что ждал прибытия мигрантов на берегу.
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