Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов верит, что новый год будет годом победы и освобождения Украины от оккупантов и террористов.

Об этом говорится в новогоднем обращении Турчинова, сообщается на официальном сайте СНБО.

"Подводя итоги уходящего года, прежде всего, хочу поблагодарить всех тех героев, которые, не жалея себя, не колеблясь, пошли защищать нашу Родину. Именно благодаря вам, благодаря вашему мужеству, смелости и честности перед собой, перед государством, мы смогли выстоять. Мы остановили агрессора...", - сказал Турчинов.

Читайте такжеТурчинов пообещал, что ни один солдат не поедет в АТО необученный и босыйПо его словам, нашей стране грозит сильный и опасный враг, поэтому для победы нам нужно объединить все усилия. "Верю, что следующий год будет годом победы, годом освобождения от оккупантов и террористов нашей страны!", - подчеркнул глава СНБО.