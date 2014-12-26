Турчинов не исключает введения военного положения, если других путей не останется

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает введения военного положения, если другие пути мирного урегулирования в Украине будут исчерпаны. Об этом он заявил в интервью на 5-ом канале в программе «Итоги недели».

«В случае, если мирные формы не дадут результата, уже не будет другой альтернативы», - сказал Турчинов. Продолжая тему, секретарь СНБО отметил, что для достижения победы Украина должна мобилизовать весь свой потенциал.

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«Мы победим, если будем вместе», - подчеркнул Турчинов. Говоря об очередной волне мобилизации, он еще раз подчеркнул, что она необходима для того, чтобы дать отдохнуть тем бойцам, которые уже некоторое время находились на передовой и сформировать соответствующий боеспособный резерв.

В контексте сказанного Турчинов подчеркнул, что будут учтены ошибки предыдущих волн мобилизации.

«И сегодня это должно быть системой организации работы. Это система обучения. Это система подготовки и очень хорошее материально-техническое обеспечение», - отметил Турчинов.